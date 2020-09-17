Коронавирус у Кернеса: политик прилетел в Шарите

Мэр первой украинской столицы - Харькова Геннадий Кернес, у которого ранее диагностировали коронавирус нового типа, прилетел в немецкую клинику Шарите около часа ночи. Состояние политика оценивается как стабильно тяжелое. Об этом заявил его друг, бизнесмен Павел Фукс в своем Telegram-канале, передает УРА-Информ.
"Состояние тяжелое, но он в сознании - обменялись парой слов с ним по видеосвязи", - написал Фукс.
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро четверга, 17 сентября, в Украине коронавирус нового поколения родом из китайского Уханя Covid-19 установил новый антирекорд по числу зараженных. Вирус за сутки нашли у 3 тысяч 584 человек – это новый суточный рекорд.
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