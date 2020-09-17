Коронавирус у Кернеса: политик прилетел в Шарите

"Состояние тяжелое, но он в сознании - обменялись парой слов с ним по видеосвязи", - написал Фукс.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро четверга, 17 сентября, в Украине коронавирус нового поколения родом из китайского Уханя Covid-19 установил новый антирекорд по числу зараженных. Вирус за сутки нашли у 3 тысяч 584 человек – это новый суточный рекорд.