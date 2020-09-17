Эксперты предупреждают, что миру грозит пандемия похуже коронавируса

По словам мировых умов, общество недостаточно усилий прилагает для борьбы с Covid-19, поэтому пока не подготовлено к подобным бедствиям, или к чему-то страшнее, нежели эта пандемия.

Аналитики отмечаеют, что большинство стран в условиях пандемии коронавирусной инфекцииВВ продемонстрировали неспособность учиться на собственных ошибках. Более того, человечество показало неспособность выполнять обязанности перед сообществом, поэтому следующая пандемия будет еще более разрушительной для мировой экономики.

Еще за год до пандемии коронавируса они предупреждали о плохой готовности к подобному кризису всей планеты.

Также эксперты отметили, что граждане большинства стран не предприняли адекватных действий по предотвращению критической ситуации.

Ранее стало известно, что карантин, который ранее был введен в Украине из-за пандемии коронавирусной инфекции, теперь работает по новым правилам: поменялись критерии установления красных зон.