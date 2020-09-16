В США создали уникальный тест на COVID-19

Стоит отметить, что разработка является тестом на антигены, для которого пользователь должен ватной палочкой взять мазок из носа, а после поместить эту палочку во флакон с буферным раствором. Вслед за этим капли из флакона помещаются на тест-кассету, которая определит вирусную нагрузку в образце.

Узнать свой результат можно будет, сфотографировав свой экспресс-тест: приложение, разработанное стартапом Gauss, использует искусственный интеллект, чтобы в течение 15 минут считать результат и сообщить пользователю, болен ли он коронавирусом.

Также в США добавили, что это первый тест, который можно будет провести полностью в домашних условиях, не отправляя образцы в лабораторию. При этом, по данным портала Axios, в компании Cellex заявляют, что чувствительность теста к положительному результату на COVID-19 составляет около 90%, к отрицательному - около 100%.

Данный тест может поступить в продажу после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдаст разрешение на его экстренное использование. Цена такого теста пока не известна.

Ранее стало известно, что коронавирус в Украине резко набирает обороты – в последние несколько недель в стране ежедневно фиксируют более 2000-2500 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине официально лабораторно подтвердили 151 859 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового поколения.