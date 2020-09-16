14:14 16.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100246640:Nataly

В США создали уникальный тест на COVID-19

В США заявили о создании первого экспресс-тест на коронавирус нового типа с применением искусственного интеллекта, который можно проводить в домашних условиях за 15 минут. Об этом сообщили в американской компании Cellex. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.

В США создали уникальный тест на COVID-19

Стоит отметить, что разработка является тестом на антигены, для которого пользователь должен ватной палочкой взять мазок из носа, а после поместить эту палочку во флакон с буферным раствором. Вслед за этим капли из флакона помещаются на тест-кассету, которая определит вирусную нагрузку в образце.

Узнать свой результат можно будет, сфотографировав свой экспресс-тест: приложение, разработанное стартапом Gauss, использует искусственный интеллект, чтобы в течение 15 минут считать результат и сообщить пользователю, болен ли он коронавирусом.

Также в США добавили, что это первый тест, который можно будет провести полностью в домашних условиях, не отправляя образцы в лабораторию. При этом, по данным портала Axios, в компании Cellex заявляют, что чувствительность теста к положительному результату на COVID-19 составляет около 90%, к отрицательному - около 100%.

Данный тест может поступить в продажу после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдаст разрешение на его экстренное использование. Цена такого теста пока не известна.

Ранее стало известно, что коронавирус в Украине резко набирает обороты – в последние несколько недель в стране ежедневно фиксируют более 2000-2500 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине официально лабораторно подтвердили 151 859 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового поколения.


Поделиться

Читайте также:

  • Действующий, но не признанный Европой, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране готовили "эту заварушку", все планируют и направляют США, а европейцы – подыгрывают. Под Варшавой создан специальный центр, рассказал Лукашенко во время визита на агрокомбинат Дзержинский. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Белта.

  • В четверг, 17 сентября, Европарламент окончательно решил не признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси после выборов, которые прошли в начале августа. Европейский парламент сегодня принял соответствующую резолюцию. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

  • По состоянию на утро четверга, 17 сентября, в Украине коронавирус нового поколения родом из китайского Уханя Covid-19 установил новый антирекорд по числу зараженных. Вирус за сутки нашли у 3 тысяч 584 человек – это новый суточный рекорд, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО. Об этом сообщает УРА-Информ.

  • Джо Байден - кандидат від Демократичної партії на президентських виборах в США. У ніч з вівторка на середу за українським часом він був офіційно висунутий партією.

  • У Білорусі слід провести незалежні і чесні вибори нового президента. При цьому вони повинні пройти з залученням незалежних спостерігачів. Про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біген на спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ, передає УРА-Інформ.

  • Пандемія коронавируса не збавляє обертів в Україні. Чергові добу принесли знову майже 3000 випадків зараження небезпечним вірусом.

  • Під час основного виступу на другий день з'їзду Республіканської партії перша леді США зобразила свого чоловіка як щирого політика, який щодня піклується про американців. Меланія Трамп висловила впевненість в тому, що нинішній президент США переможе на виборах у листопаді.

  • Протести в Білорусі не вщухають вже другий місяць на тлі небажання чинного президента Олександра Лукашенка залишати свій пост. Практично кожен мітинг супроводжується жорсткими затриманнями - людей хапають прямо на вулицях і вантажать в автозаки. Звірства білоруських силовиків шокують. Про жорстокість ОМОНу розповів житель Мінська Микола Євтушенко, який особисто побував в СІЗО на Окрестина. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на НВ.

  • В недалекому майбутньому людство зіткнеться з новою пандемією, яка за своїми масштабами і загрозу буде набагато сильніше, ніж коронавірусна інфекція нового покоління. Невтішний прогноз озвучили фахівці з Ради з моніторингу глобальної готовності. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на Science Alert.
 
Эксперты предупреждают, что миру грозит пандемия похуже коронавируса Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90 Реставрация моста Патона: названы сроки Европарламент "поставил крест" на карьере Лукашенко
Проишествия
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали
  • 09:55 Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией
  • 08:33 Газ в Европу: под Киевом прогремел мощный взрыв трубопровода
  • 15:05 Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты
  • 13:31 Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • 13:26 В ДТП погиб соратник Кличко: подробности
  • 13:18 Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва
  • 12:49 Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина
  • 11:54 Соловьев поглумился над отравлением Навального
  • 09:39 19 лет с момента террористической атаки на США: эти кадры помнят все
  • 09:29 Жуткое ДТП на Киевщине: пятеро погибших, 20 пострадавших
  • 08:34 В Одессе наконец-то убрали с пляжа затонувший танкер Delfi

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив