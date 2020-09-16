Ситуация на Донбассе 16 сентября: данные об обстрелах

Так за вчерашние сутки, 15 сентября, было зафиксировано три нарушения перемирия со стороны противника. Вблизи населенного пункта Причепиловка был зафиксирован неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. В районе Калинова противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских военных в направлении Попасной. В тоже время вблизи Водяного был обнаружен пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"При проведении инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Воин получил ранения средней степени тяжести. Также в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих. Всех раненых доставили в лечебные учреждения, их состояние - стабильное и удовлетворительное", - отметили в штабе ООС.

С начала суток 16 сентября уже зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Екатериновка боевики осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Напомним, что сутками ранее также было зафиксировано три провокации со стороны противника.