09:10 15.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Пандемия в Украине: снова почти 3000 новых больных, данные за 15 сентября

Пандемия коронавируса не сбавляет оборотов в Украине. Очередные сутки принесли снова почти 3000 случаев заражения опасным вирусом.

Пандемия в Украине: снова почти 3000 новых больных, данные за 15 сентября

Так за сутки 14 сентября в Украине выявили 2 905 новых случаев заражения. На протяжении трех недель этот показатель не падает ниже 2000, при этом более недели количество новых больных фиксируется не ниже отметки 2400. В общей сложности с начала пандемии в Украине 159 702 человека заразилось COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано: в Тернопольской (390), Харьковской (307), Одесской (306) областях, Киеве (285), Львовской (186), Ивано-Франковской (153), Черновицкой (142), Киевской (118) и Черкасской (109) областях. Тернопольский регион вторые сутки кряду в лидерах.

За сутки 53 человека умерло с коронавирусной инфекцией, в общей сложности с начала пандемии в стране зафиксирован 3 264 летальных случая.

Сейчас в Украине на COVID-19 болеет 85 628 человек, что на 1 585 больше, чем днем ранее. Выздоровевших – 70 810, при этом за сутки 1 267 пациента победило болезнь.

Ранее мы писали, что Тернополь стал новым эпицентром пандемии коронавируса.


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