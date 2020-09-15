Когда границы снова откроют для украинцев: вице-премьер назвала условие

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что на данный момент практически все страны ждут второй волны коронавирусной инфекции и говорить об открытии границ не стоит. По ее словам, вся надежда на вакцину от COVID-19, которая должна решить все проблемы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

"До конца года, надеюсь, будут завершены тестирования вакцин, и как раз доступность вакцинации гораздо шире откроет границы и международное сообщение", - отметила она.

Она также отметила, что Кабинет министров Украины начал активную работу с фармацевтическими компаниями и включился в глобальные усилия по разработке вакцины от коронавируса.

В тоже время мы писали о том, что сразу несколько категории граждан не смогут получить вакцину из-за того, что она будет противопоказанна для них.