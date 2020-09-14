Карантин в Украине: более 500 школьных классов находятся на самоизоляции

Степанов рассказал о том, как дети будут учиться с первого сентября Менее полтора месяца остается до возобновления учебного года, однако на данный момент так и не представлен четкий план, как будут работать школы с первого сентября.

Ляшко рассказал, не стыдно ли ему за введенный в марте карантин В Украине карантин ввели еще в марте, когда в день фиксировалась только по пару случаев заражения коронавирусной инфекций. Некоторые эксперты сейчас заявляют, что это было неправильное решение.

Эксперт раскрыл планы Путина по Украине: я знаю стратегическую цель Президент Российской Федерации Владимир Путин имеет большие планы на Украину. В этом в последнее время фактически никто не сомневается.

В цьому році нам допоміг COVID: несподіваний плюс для шкіл від коронавируса Коронавірусна інфекція внесла безліч негативних моментів в навчальний процес шкіл, проте в цьому плані з'явилися і позитивні моменти.

МОЗ опублікувало свіжі дані про коронавірус: які галузі не готові пом'якшувати карантин В Україні за станом на вівторок, 11 серпня, до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. Про це йдеться в статистичних даних, опублікованих на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає УРА-Інформ.

Українська влада розповіли про план повернення Криму Українське Міністерство закордонних справ готує міжнародну платформу по деокупацію анексованого Росією українського Криму. В її рамках планується проведення щорічних самітів і контакти на різних рівнях. Про це розповіла перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю lb.ua, передає УРА-Інформ.

"Перший дзвінок" у новому форматі: в МОЗ запропонували зміни В Україні за традицією першого вересня завжди святкують "Перший дзвінок". Однак в цьому році, швидше за все, він пройде в зовсім іншому форматі.

Карантин в Україні: стала відома нова дата завершення Схоже, що українцям доведеться ще довго жити з карантинними обмеженнями. Українська влада має намір знову продовжити адаптивний карантин.