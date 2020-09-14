Карантин в Украине: более 500 школьных классов находятся на самоизоляции

В Украине из-за коронавируса нового поколения 501 школьный класс находится на дистанционном обучении. Всего 37 украинских школ переведены на дистанционное обучение. Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.
Украинский премьер подчеркнул, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 40 учеников общеобразовательных учебных заведений и 32 учителей.
"С начала нового учебного года лабораторно подтверждено 273 случая коронавирусной болезни среди учеников и 296 - среди учителей", - сообщил Шмыгаль.
Стоит отметить, что в Киевской области 14 школ перевели на дистанционное обучение из-за коронавирусной инфекции нового поколения.
Ранее стало известно, что в Тернополе и Тернопольской области самая тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине. Регион – рекордсмен по количеству новых случаев заражения за сутки.
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