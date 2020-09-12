Коронавирус в Украине поставил смертельный рекорд: данные за 12 сентября

За последние сутки в Украине подтвердили коронавирусную болезнь у 3103 новых граждан страны.

Стоит отметить, что суммарно смертельная болезнь стала причиной смерти 3148 граждан, за сутки скончались ещ 72 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 – это новый рекорд, столько людей в Украине еще не умирало.

Победил COVID-19 за сутки 1341 человек, всего – 68 346.

Коронавирус в Украине - ситуация в областях:

- Винницкая область - 4756 случаев;

ВВВ - Волынская область - 6224 случая;

- Днепропетровская область - 3176 случаев;

ВВВ -Донецкая область - 2026 случаев;

- Житомирская область - 4194 случая;

- Закарпатская область - 8532 случая;

- Запорожская область - 2242 случая;

- Ивано-Франковская область - 11 083 случая;

- Кировоградская область - 892 случая;

- г. Киев - 16951 случай;

- Киевская область - 6750 случаев;

- Львовская область - 16 774 случая;

- Луганская область - 562 случая;

- Николаевская область - 1929 случаев;

- Одесская область - 9382 случая;

- Полтавская область - 1161 случай;

- Ровенская область - 10 369 случаев;

- Сумская область - 2323 случая;

- Тернопольская область - 8657 случаев;

- Харьковская область - 12 404 случая;

- Херсонская область - 596 случаев;

- Хмельницкая область - 3850 случаев;

- Черновицкая область - 11 988 случаев;

- Черкасская область - 2384 случая;

- Черниговская область - 2654 случая.

Также данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как стало известно ранее, во Франции и Испании фиксируется дальнейший рост числа заражений коронавирусом. Главный эпидемиолог Испании сказал, что еще слишком рано оценивать, могло ли возобновление обучения в учебных заведениях повлиять на высокий уровень инфицирования.