Коронавирус в Украине поставил смертельный рекорд: данные за 12 сентября

Коронавирус в Украине резко набирает обороты – в последние несколько недель в стране ежедневно фиксируют более 2000-2500 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине официально лабораторно подтвердили 151 859 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового поколения. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на СНБО.
За последние сутки в Украине подтвердили коронавирусную болезнь у 3103 новых граждан страны.
Стоит отметить, что суммарно смертельная болезнь стала причиной смерти 3148 граждан, за сутки скончались ещ 72 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 – это новый рекорд, столько людей в Украине еще не умирало.
Победил COVID-19 за сутки 1341 человек, всего – 68 346.
- Винницкая область - 4756 случаев;
ВВВ - Волынская область - 6224 случая;
- Днепропетровская область - 3176 случаев;
ВВВ -Донецкая область - 2026 случаев;
- Житомирская область - 4194 случая;
- Закарпатская область - 8532 случая;
- Запорожская область - 2242 случая;
- Ивано-Франковская область - 11 083 случая;
- Кировоградская область - 892 случая;
- г. Киев - 16951 случай;
- Киевская область - 6750 случаев;
- Львовская область - 16 774 случая;
- Луганская область - 562 случая;
- Николаевская область - 1929 случаев;
- Одесская область - 9382 случая;
- Полтавская область - 1161 случай;
- Ровенская область - 10 369 случаев;
- Сумская область - 2323 случая;
- Тернопольская область - 8657 случаев;
- Харьковская область - 12 404 случая;
- Херсонская область - 596 случаев;
- Хмельницкая область - 3850 случаев;
- Черновицкая область - 11 988 случаев;
- Черкасская область - 2384 случая;
- Черниговская область - 2654 случая.
Также данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как стало известно ранее, во Франции и Испании фиксируется дальнейший рост числа заражений коронавирусом. Главный эпидемиолог Испании сказал, что еще слишком рано оценивать, могло ли возобновление обучения в учебных заведениях повлиять на высокий уровень инфицирования.
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