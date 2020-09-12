Главный инфекционист США дал прогноз, когда мир вернется к нормальной жизни

Соединенные Штаты Америки занимать первое место в мире по числу зараженных коронавирусом нового поколения в мире. По состоянию на 12 сентября в Штатах обнаружили почти 6,5 миллиона инфицированных Covid-19 родом из китайского Уханя. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телеканалу MSNBC рассказал, когда страна, и мир в целом, вернется к нормальной жизни после панемии страншной коронавирусной болезни, а также когда стартует вакцинация населения против Covid-19. Об этом сообщает УРА-Информ.
По словам главного инфекциониста США, вакцина против коронавирусной болезни нового поколенияВВ появится в США в конце этого, или же вВВ начале грядущегоВВ года.
"Но если говорить о времени, когда будет запущена вакцинация по всей стране, когда большая часть населения, или даже больше, будет привита и защищена, - это вряд ли произойдет раньше середины - конца 2021", - сказал Фаучи.
"Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню жизни, это будет намного позже наступления 2021 года, возможно даже, что ближе к концу 2021", - уточнил он.
Как сообщалось ранее, последние сутки принесли Украине рекордные 3144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В Министерстве здравоохранения Украины прокомментировали этот факт.
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