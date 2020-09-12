Главный инфекционист США дал прогноз, когда мир вернется к нормальной жизни

По словам главного инфекциониста США, вакцина против коронавирусной болезни нового поколенияВВ появится в США в конце этого, или же вВВ начале грядущегоВВ года.

"Но если говорить о времени, когда будет запущена вакцинация по всей стране, когда большая часть населения, или даже больше, будет привита и защищена, - это вряд ли произойдет раньше середины - конца 2021", - сказал Фаучи.

"Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню жизни, это будет намного позже наступления 2021 года, возможно даже, что ближе к концу 2021", - уточнил он.

Как сообщалось ранее, последние сутки принесли Украине рекордные 3144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В Министерстве здравоохранения Украины прокомментировали этот факт.