Ляшко рассказал, не стыдно ли ему за введенный в марте карантин

В свою очередь главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что ему не стыдно за принятое решение. Он отметил, что благодаря веденному карантину удалось спасти множество жизней в Украине.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения. Мы спасли жизни сотням, десяткам, возможно, тысячам людей. Сегодня система здравоохранения совсем не такая, как была в марте. Она готова предоставлять медпомощь всем, кто ее требует", - заявил Ляшко.

Он отметил, что тогда в стране фиксировались только первые случаи заражения, а вот в Европе уже было большое количество смертельных случаев. Тогда все страны применяли беспрецедентные меры и это было правильное решение.

Отметим, что в Украине уже более 3000 смертельных случаев заражения с начала пандемии.