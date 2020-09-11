Ляшко рассказал, не стыдно ли ему за введенный в марте карантин

В Украине карантин ввели еще в марте, когда в день фиксировалась только по пару случаев заражения коронавирусной инфекций. Некоторые эксперты сейчас заявляют, что это было неправильное решение.
В свою очередь главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что ему не стыдно за принятое решение. Он отметил, что благодаря веденному карантину удалось спасти множество жизней в Украине.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.
"Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения. Мы спасли жизни сотням, десяткам, возможно, тысячам людей. Сегодня система здравоохранения совсем не такая, как была в марте. Она готова предоставлять медпомощь всем, кто ее требует", - заявил Ляшко.
Он отметил, что тогда в стране фиксировались только первые случаи заражения, а вот в Европе уже было большое количество смертельных случаев. Тогда все страны применяли беспрецедентные меры и это было правильное решение.
Отметим, что в Украине уже более 3000 смертельных случаев заражения с начала пандемии.
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