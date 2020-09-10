Папу Римского впервые увидели в маске среди людей (ФОТО)

После шести месяцев прямых трансляций из частной библиотеки в сентябре Папа возобновил эти встречи в присутствии верующих. Однако количество людей было ограничено до 500. Аудиенции проходят под открытым небом в закрытом дворе Апостольского дворца.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AFP.

Сняв маску, Папа избегал рукопожатия с верующими и целующихся детей. Франциск, сторонник прямых контактов, подходил к людям, которые вместо того, чтобы оставаться на отведенных для них стульях, стояли вдоль перил. Некоторые спустили маски, чтобы лучше поприветствовать его, другие преподнесли ему подарки, например коробку печенья или белую шапочку.

Перед началом катехизации и после рукопожатия прелатам, участвовавшим в аудиенции, Франциск улыбнулся и наставил верующих не "толпиться" и "возвращаться на свои стулья", чтобы "избежать заражения" коронавирусом.

В своем катехизисе Фрэнсис остановился на социально-экономических последствиях "безбарьерного" коронавируса. Он выступал за то, чтобы общество было более солидарным, и осуждал тех, кто желает пожинать "экономические или политические выгоды" от пандемии без соблюдения этических норм.

Напомним, что в Украине за последние сутки 2500 новых болных.