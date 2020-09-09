Вакцина против COVID-19: испытания приостановлены

Причинами острого поперечного миелита могут быть:

- рассеянный склероз;

- инфекции, в том числе вирусные;

ВВ - аутоиммунные заболевания и системные васкулиты;

- прием некоторых лекарств.

Также стоит отметить, что в данный моменты известны случаи хронологической связи с вирусной инфекцией и вакцинацией, что указывает на вероятный иммунный характер воспаления спинного мозга.

Амосова отметила, что при проведении клинических испытаний доктораВВ мгновенно рапортуют о возникновении серьезных побочных эффектов у его участников. Следующим этапом является установление их связи с препаратом, который исследуется.

"Приостановление привлечения новых участников в исследование в подобных случаях до выяснения причины является общей практикой. Поэтому не спешим с выводами", - успокоила врач.

Ранее сообщалось, что распространение коронавирусной инфекции в Украине продолжает набирать новые обороты. За последние две недели ниже показателя 2000 новых больных за сутки не было зафиксировано ни одного раза.