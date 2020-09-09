13:52 09.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Вакцина против COVID-19: испытания приостановлены

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки за создание вакцины против коронавирусной инфекции нового типа, временно остановила клиническое испытание своего препарата. Решение было принято после того, как болезнью заразился доброволец, на котором испытывали вакцину.

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова рассказала, что клиническое исследование препарата приостановили в связи с тем, что у одного из участников возникло серьезное воспалительное поражение спинного мозга - острый поперечный миелит. Об этом Амосова написала на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

Вакцина против COVID-19: испытания приостановлены

Причинами острого поперечного миелита могут быть:

- рассеянный склероз;

- инфекции, в том числе вирусные;

ВВ - аутоиммунные заболевания и системные васкулиты;

- прием некоторых лекарств.

Также стоит отметить, что в данный моменты известны случаи хронологической связи с вирусной инфекцией и вакцинацией, что указывает на вероятный иммунный характер воспаления спинного мозга.

Амосова отметила, что при проведении клинических испытаний доктораВВ мгновенно рапортуют о возникновении серьезных побочных эффектов у его участников. Следующим этапом является установление их связи с препаратом, который исследуется.

"Приостановление привлечения новых участников в исследование в подобных случаях до выяснения причины является общей практикой. Поэтому не спешим с выводами", - успокоила врач.

Ранее сообщалось, что распространение коронавирусной инфекции в Украине продолжает набирать новые обороты. За последние две недели ниже показателя 2000 новых больных за сутки не было зафиксировано ни одного раза.


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