В Грузии под запрет попало проведение свадеб из-за COVID-19

Новые ограничения, прияные грузинским правителством, вступают в силу с 10 сентября текущего года. Также в Грузии на месяц решили отложить открытие театров и кинотеатров. Кроме этого участвовать в массовых мероприятиях разрешено до 200 участникам.

Стоит отметить, что по состоянию на 9 сентября в Грузии лаборотарно подтверждены 1773 случая коронавируса. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 44 новых случаев COVID-19.

Как стало известно ранее, пандемия коронавирусной инфекции не сбавляет обороты. Снова в Украине более 2500 новых пациентов, которые сдали положительные тесты на коронавирус.