13:37 09.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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В Грузии под запрет попало проведение свадеб из-за COVID-19

Грузинские власти ввели запрет на проведение свадеб и поминок в стране. Такие меры были приняты в связи с ростом количества инфицированых коронавирусной болезнью нового поколения. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В Грузии под запрет попало проведение свадеб из-за COVID-19

Новые ограничения, прияные грузинским правителством, вступают в силу с 10 сентября текущего года. Также в Грузии на месяц решили отложить открытие театров и кинотеатров. Кроме этого участвовать в массовых мероприятиях разрешено до 200 участникам.

Стоит отметить, что по состоянию на 9 сентября в Грузии лаборотарно подтверждены 1773 случая коронавируса. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 44 новых случаев COVID-19.

Как стало известно ранее, пандемия коронавирусной инфекции не сбавляет обороты. Снова в Украине более 2500 новых пациентов, которые сдали положительные тесты на коронавирус.


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