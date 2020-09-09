07:54 09.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Турция усиливает карантин: что нужно знать украинским туристам

Турция приняла решение ужесточить меры карантина из-за скачка заболеваемости на коронавирусную инфекцию. Новые правила будут действовать во всех 81 провинции страны, соответствующие распоряжения получили местные губернаторы.

Турция усиливает карантин: что нужно знать украинским туристам

Теперь на всей территории страны граждане Турции и туристы должны будут носить маски, в том числе в общественных местах таких, как парки и пляжи.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

Также в Турции теперь запрещается перевозить стоячих пассажиров в городских автобусах, в частности микроавтобусах, если при этом нет возможности сохранить соблюдение социальной дистанции. При этом эти ограничения для метро, ​​трамваев и больших автобусов регионы могут определять самостоятельно.

После 24:00 в ресторанах, гостиницах и кафе запрещается проведения концертов и другой развлекательной программы.

Также местные власти должны более активно проверять соблюдения карантина в общественных местах, в том числе и на пляжах.

Начиная с сентября каждый день в Турции фиксируется около 1500 новых случаев заражения. В общей сложности в стране 281 500 случаев заражения и 6730 смертей.

Напомним, что за предыдущие сутки в Украине зафиксировано рекордное количество летальных случаев.


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