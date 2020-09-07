В Украине ряд городов ожидает ужесточения карантина: остановят общественный транспорт и закроют школы

Решение об обновлении карантинных зон принимается каждую неделю и вводится на 14 дней. Жесткие противоэпидемиологические меры вступят в силу в городах и районах красной зоны.

В красную зону вошли:

- городВВ Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- городВВ Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

- город Черновцы, Выжницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

- город Дубно и Костопольский район Ровенской области;

- Великобурлукский район Харьковской области;

- Бобровицкий район Черниговской области.

Решение об обновлении карантинных зон принимается каждую неделю и вводится на 14 дней. Жесткие противоэпидемиологические меры вступят в силу в городах и районах красной зоны.

Красная зона

- города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

- город Черновцы, Выжницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

- город Дубно и Костопольский район Ровенской области;

- Великобурлукский район Харьковской области;

- Бобровицкий район Черниговской области.

Остальные населенные пункты в стране вошли в зеленую зону.

Ранее сообщалось, что хотя в Украине и так уже на протяжении почти двух недель фиксируется минимум 2000 больных на коронавирус каждый день, а рекорд приближается к 3000, это похоже еще не самые большие цифры.