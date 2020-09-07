В мире нашли новый очаг COVID-19

По состоянию на утро понедельника, 7 сентября в Индии коронавирусная инфекция была лабораторно подтверждена у 4 204 613 жителей страны. Жертвами болезни стали 71 642 человека. За сутки в Индии зафиксировали 90,8 тысячи инфицированных, что является новым антирекордом.

Также стоит отметить, что в Бразилии число зараженных составило 4 137 521, скончались от коронавируса 126 650 человек.

Коронавирус в США заразил 6 276 834 человека, жертвами стали 188 тысяч 941 человек.

Известно, что коронавирусной инфекцией во всем мире заболели 27 103 845 человек.

За сутки заразились 221 315 человек.

Жертвами болезни стали 883 339 пациентов (+3 759 за сутки).

Как стало известно ранее, пандемия коронавируса серьезно захватила Украина. На протяжении почти двух недель показатель новых случаев заболеваемости не падает ниже уровня 2000.