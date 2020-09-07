Прогноз пандемии коронавируса: нас ждет "убийственный" декабрь

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Институтом разработаны модели для трех сценариев:

"Наихудший сценарий", при котором предполагается, что уровень ношения масок останется на текущем уровне, а правительства продолжат ослаблять требования социального дистанцирования, в результате чего общее число смертей к концу года достигнет 4 миллионов;

"Лучший сценарий" с общим числом погибших 2 миллиона, если ношение масок станет почти повсеместным, и если ежедневная смертность превысит 8 смертей на миллион, правительства будут вводить требования дистанцирования;

"Наиболее вероятный сценарий", согласно которому уровень ношения масок и соблюдение других защитных мер останется на текущем уровне, а общее число погибших составит около 2,8 миллиона человек.

- Нас ждет смертельный декабрь, особенно в Европе, Средней Азии и США, - сказал директор IHME доктор Кристофер Мюррей.

На данный момент в мире умерло почти 900 000 человек от коронавируса. В Украине почти 3000 смертей.