13:53 07.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Прогноз пандемии коронавируса: нас ждет "убийственный" декабрь

Наступающая зима принесет почти 30 тысяч смертей в день - результат первого глобального прогноза пандемии COVID-19 в отдельных странах, подготовленного Институтом оценки и показателей здоровья (IHME) Медицинской школы Вашингтонского университета. Согласно этому отчету, число жертв коронавируса к концу года увеличится до 2,8 миллиона.

Прогноз пандемии коронавируса: нас ждет

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Институтом разработаны модели для трех сценариев:

"Наихудший сценарий", при котором предполагается, что уровень ношения масок останется на текущем уровне, а правительства продолжат ослаблять требования социального дистанцирования, в результате чего общее число смертей к концу года достигнет 4 миллионов;

"Лучший сценарий" с общим числом погибших 2 миллиона, если ношение масок станет почти повсеместным, и если ежедневная смертность превысит 8 смертей на миллион, правительства будут вводить требования дистанцирования;

"Наиболее вероятный сценарий", согласно которому уровень ношения масок и соблюдение других защитных мер останется на текущем уровне, а общее число погибших составит около 2,8 миллиона человек.

- Нас ждет смертельный декабрь, особенно в Европе, Средней Азии и США, - сказал директор IHME доктор Кристофер Мюррей.

На данный момент в мире умерло почти 900 000 человек от коронавируса. В Украине почти 3000 смертей.


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