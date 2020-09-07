Коронавирус у соседей: рекордное количество новых больных в Венгрии

Всего с начала пандемии в Венгрии зарегистрировано почти девять инфекции, 625 пациентов с COVID-19 умерли, и почти четыре тысячи выздоровели.

Об этом пишет УРА-Информ.

Значительно увеличилось количество активных инфекций - сейчас их 4 377, из них 43 припадает на Будапешт. 151 пациент с COVID-19 находится на лечении в больницах.

Уровень заражения сейчас намного выше, чем во время первой волны эпидемии, когда более 200 инфекций выявлялись в день.

Заместитель министра кадров Золтан Марузса сообщил в понедельник, что из-за случаев COVID-19 уже приостановлено обучение в 15 образовательных учреждениях (детские сады и школы), а еще восьми поручено перевести все или некоторые классы на дистанционное обучение.

Однако он отметил, что дистанционное обучение будет использоваться только временно, до тех пор, пока инфекция не прекратится в данном учреждении.

Напомним, что в Украине за последние сутки более 2100 случаев заражения.