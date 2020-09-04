09:57 04.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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При каких симптомах коронавируса вас заберут в больницу: врач открыл тайну

Сейчас в Украине фактически через день фиксируются рекорды коронавирусной инфекции. Однако не всех пациентов отправляют в больнице, большинство лечится дома на самоизоляции.

При каких симптомах коронавируса вас заберут в больницу: врач открыл тайну

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал, при каких симптомах больных забирают в больницы. Он отметил, что в больницы забирают только тяжелобольных пациентов, в которых, среди прочего, может быть головокружение и удушье.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

"Госпитализация показана в случае появления явлений дыхательной недостаточности - одышка, нехватка воздуха, резкая бледность кожных покровов, выраженная общая слабость и головокружение. Также вызывает беспокойство сильная лихорадка, которая долго (дней пять и более) не проходит", - сказал врач.

Он отметил, что все эти симптомы могут свидетельствовать о том, что у пациента появилась пневмония. Такие пациенты должны лечиться уже в стационаре. В тоже время обязательно в стационаре нужно лечиться от коронавируса тем, у кого хронические заболевания - онкология, ВИЧ, диабет, инсульт.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано более 2700 новых случаев заражения.


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