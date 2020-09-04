Первые выходные в сентябре: какая погода ждет украинцев

Так в субботу пятого сентября в Украине ожидается солнечная и теплая погода. Температура воздуха днем будет от 23 до 31 градуса выше нуля. Самая жаркая погода будет на востоке страны, дождь пройдет в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

В воскресенье шестого августа также будет тепло. Температура днем на востоке будет до плюс 30 градусов, на юге - до плюс 31. В западных областях немного ниже - В +26 градусов, в северных - до +25. В центре днем ожидается до +30 градусов.

Понедельник седьмого августа принесет дожди в западных областях. На всех остальных территориях страны тепло, температура прогреется до 31 градуса.

Во вторник, восьмого сентября, в Украине немного похолодает. Температура днем будет от 19 до 29 градусов, самая прохладная погода будет в западных областях.