10:56 04.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Первые выходные в сентябре: какая погода ждет украинцев

Приближаются первые выходные сентября, которые должны быть весьма теплыми, что даст возможность провести еще пару теплых деньков. Синоптики рассказали, какую погоду ждать украинцам в ближайшие дни.

Первые выходные в сентябре: какая погода ждет украинцев

Так в субботу пятого сентября в Украине ожидается солнечная и теплая погода. Температура воздуха днем будет от 23 до 31 градуса выше нуля. Самая жаркая погода будет на востоке страны, дождь пройдет в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

В воскресенье шестого августа также будет тепло. Температура днем на востоке будет до плюс 30 градусов, на юге - до плюс 31. В западных областях немного ниже - В +26 градусов, в северных - до +25. В центре днем ожидается до +30 градусов.

Понедельник седьмого августа принесет дожди в западных областях. На всех остальных территориях страны тепло, температура прогреется до 31 градуса.

Во вторник, восьмого сентября, в Украине немного похолодает. Температура днем будет от 19 до 29 градусов, самая прохладная погода будет в западных областях.


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