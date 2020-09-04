Не только в Украине: в Чехии третий день кряду новый коронавирусный рекорд

В последнем отчете зафиксировано 680 новых случаев. Всего с начала пандемии почти 26,5 тысячи человек имели положительные тесты. По состоянию на 1 марта погибло 426 человек. В последние два дня фиксировалось 503 и 650 случаев заражения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

В настоящее время инфицировано почти 7,2 тысячи человек, что также является самым высоким показателем с начала эпидемии. По последним данным министерства, госпитализировано 172 пациента, в том числе 40 в тяжелом состоянии.

Самый высокий уровень заболеваемости по-прежнему наблюдается в Годонине на юге Моравии. На 100 000 жителей за неделю было 64 случая. В Праге также более 50.

Минздрав опубликует в пятницу обновленную карту округов с указанием рисков, связанных с распространением коронавируса. На его основе региональные санитарно-эпидемиологические органы смогут принимать решения о возможном ужесточении санитарных правил, например, касающихся обязанности носить маски.

Напомним, что в Украине за последние сутки 2723 новых случаев заражения. Это новый рекорд.