11:06 04.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Не только в Украине: в Чехии третий день кряду новый коронавирусный рекорд

Ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшается не только в Украине. В пятницу министерство здравоохранения Чехии сообщило, что третий день подряд наблюдается рекордный рост инфекций SARS-CoV-2 в стране.

Не только в Украине: в Чехии третий день кряду новый коронавирусный рекорд

В последнем отчете зафиксировано 680 новых случаев. Всего с начала пандемии почти 26,5 тысячи человек имели положительные тесты. По состоянию на 1 марта погибло 426 человек. В последние два дня фиксировалось 503 и 650 случаев заражения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

В настоящее время инфицировано почти 7,2 тысячи человек, что также является самым высоким показателем с начала эпидемии. По последним данным министерства, госпитализировано 172 пациента, в том числе 40 в тяжелом состоянии.

Самый высокий уровень заболеваемости по-прежнему наблюдается в Годонине на юге Моравии. На 100 000 жителей за неделю было 64 случая. В Праге также более 50.

Минздрав опубликует в пятницу обновленную карту округов с указанием рисков, связанных с распространением коронавируса. На его основе региональные санитарно-эпидемиологические органы смогут принимать решения о возможном ужесточении санитарных правил, например, касающихся обязанности носить маски.

Напомним, что в Украине за последние сутки 2723 новых случаев заражения. Это новый рекорд.


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