12:01 03.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Степанов о праздновании дня города в Одессе: Это за гранью здравого смысла

Министр здравоохранения Максим Степанов поделился своими впечатлениями о праздновании дня города в Одессе, которое состоялось вчера, второго сентября.

Степанов о праздновании дня города в Одессе: Это за гранью здравого смысла

СМИ публиковали фотографии и видео с места событий. На них большое количество людей находятся на концерте в центре города, практически все они без масок, а о социальной дистанции речи вообще не идет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Вчера вечером в сеть разместили фото празднования дня города в Одессе. Мне кажется, то, что мы увидели, за гранью здравого смысла. Конечно, жители города Одесса они как обычные люди доверяют городской власти, которая организует те или иные мероприятия, думают, что все это будет безопасно, идут на празднование. У меня вопрос к городской власти. Я понимаю, что вы все находиться сейчас в выборах, вы все живете сейчас какими-то избирательными процессами", - заявил Степанов.

Он отметил, что только за первое сентября в самой Одессе 131 человек заразился коронавирусом. При этом в области заполненность коек, отведенных под лечения COVID-19, составляет 66%.В Он добавил, что через пару дней стоит ожидать большого роста количества заболеваний в городе.

За последние сутки в Украине почти 2500 новых случаев заражения.


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