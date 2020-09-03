Первые шаги если заболел коронавирусом: врач рассказал что делать

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал, как нужно действовать, когда появились первые признаки опасной болезни.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

"Если человек чувствует в себе характерные для респираторного заболевания симптомы, надо сразу самоизолироваться и не подвергать опасности других. Затем обратиться к своему семейному врачу и четко выполнять его инструкции. Бежать с испуганными глазами в больницу нет смысла, все равно инфекционные стационары рассчитаны на средне-тяжелых и тяжелых пациентов, поэтому без показаний человека не госпитализируют", - отметил он.

Врач добавляет, что если коронавирус проходит в легкой форме, то лечение очень простое. Однако точно нужно сдать тест на коронавирус, чтобы и пациент, и врач знали, что происходит.

Напомним, что за последние сутки зафиксировано почти 2500 новых случаев заражения.