Ляшко заявил, что в Украине изменяться правила тестирования на COVID-19

Как утверждает Ляшко, в ВОЗ пообещали обновить правила тестирования больных уже на следующей неделе. Таже чиновник подеркнул, что в протокол по тестированию на коронавирусную болезнь введут быстрые тесты на антиген. В частности, рекомендации по стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген выпустили Соединенные Штаты Америки.

Ляшко добавил, что ВОЗ в данный момент также обновляет протокол по тестированию.

"Мы сейчас ведем переговоры со всеми производителями, которые зарегистрировали быстрые тесты на антиген для того, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине и это позволит нам значительно увеличить количество тестирований", - резюмировал главный санитарный врач.

Ранее стало известно, что третье сентября принесло очередной коронавирусный антирекорд в Украине. Также снова почти 2500 новых больных, а это значит, что болезнь не намерена отступать.