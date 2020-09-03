Ляшко заявил, что в Украине изменяться правила тестирования на COVID-19

В Украине уже через неделю изменятся правила тестирования на коронавирусную инфекцию нового поколения. Министерство здравоохранения Украины и Всемирная организация здравоохранения обсудили обновление правил тестирования на COVID-19, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Об этом он рассказал в ходе брифинга 2 сентября, передает УРА-Информ.
Как утверждает Ляшко, в ВОЗ пообещали обновить правила тестирования больных уже на следующей неделе. Таже чиновник подеркнул, что в протокол по тестированию на коронавирусную болезнь введут быстрые тесты на антиген. В частности, рекомендации по стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген выпустили Соединенные Штаты Америки.
Ляшко добавил, что ВОЗ в данный момент также обновляет протокол по тестированию.
"Мы сейчас ведем переговоры со всеми производителями, которые зарегистрировали быстрые тесты на антиген для того, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине и это позволит нам значительно увеличить количество тестирований", - резюмировал главный санитарный врач.
Ранее стало известно, что третье сентября принесло очередной коронавирусный антирекорд в Украине. Также снова почти 2500 новых больных, а это значит, что болезнь не намерена отступать.
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