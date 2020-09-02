11:06 02.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Запретили украинский язык в школах: в так называемой ДНР снова "отметились"

В так называемой Донецкой народной республике продолжают делать все, чтобы все меньше и меньше жителей региона слышало украинский язык и использовало его.

Запретили украинский язык в школах: в так называемой ДНР снова

Хотя в ДНР и говорили, что будут использовать украинский язык наряду с русским, но в итоге получается, как всегда. Вчера в так называемой ДНР, как и в Украине, начался новый учебный год. Одним из самых важных изменений стало то, что "местные власти" официально запретили изучение украинского языка и литературы в школах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Знай.

В тоже время "местными властями" были внесены и другие изменения в школьную программу обучения. Школьники больше не будут изучать географию Украины, а также историю нашей страны. В тоже время теперь они будут изучать географию и историю Российской Федерации.

При этом, так называемое "министерство образования" "ДНР" сообщило о переход на "российские стандарты образования". Также там собираются ввести новый предмет - по изучению государственного строя России и "ДНР".

Напомним, что за предыдущие сутки на Донбассе боевики три открывали огонь.


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