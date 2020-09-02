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Первое сентября в реалиях коронавируса: в Николаеве целый класс ушёл на карантин

В первый день учебного года одной из школ города Николаева весь класс отправился на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом нового поколения родом из китайского Уханя.

Об этом во вторник, 1 сентября, сообщило местное издание Свідок.info со ссылкой на управление образования города, передает УРА-Информ.

Первое сентября в реалиях коронавируса: в Николаеве целый класс ушёл на карантин

Стоит также отметить, что самоизоляцию будет проходить один из классов в школе № 19. Кроме того, в этот же день на самоизоляцию ушли две группы в детсадах и их воспитатели. Речь идет о дошкольных учреждениях №71 и №95.

Ранее стало известно, Министерство здравоохранения разработала правила, согласно которым, если у одного из учеников будет обнаружен коронавирус, то весь класс уходит на карантин. Так произошло в одной из школ Бердянска Запорожской области. Там один из классов отправился на карантин сразу же после первого звонка. Оказалось, что среди учеников подросток, зараженный COVID-19. Весь класс будет на карантине о 17 сентября.


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