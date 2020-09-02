Первое сентября в реалиях коронавируса: в Николаеве целый класс ушёл на карантин

Стоит также отметить, что самоизоляцию будет проходить один из классов в школе № 19. Кроме того, в этот же день на самоизоляцию ушли две группы в детсадах и их воспитатели. Речь идет о дошкольных учреждениях №71 и №95.

Ранее стало известно, Министерство здравоохранения разработала правила, согласно которым, если у одного из учеников будет обнаружен коронавирус, то весь класс уходит на карантин. Так произошло в одной из школ Бердянска Запорожской области. Там один из классов отправился на карантин сразу же после первого звонка. Оказалось, что среди учеников подросток, зараженный COVID-19. Весь класс будет на карантине о 17 сентября.