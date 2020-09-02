09:27 02.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус продолжает убивать украинцев: новый рекорд летальных случаев за сутки

Несмотря на низкий процент смертности от коронавирусной инфекции в Украине эта болезнь продолжает забирать жизни украинцев.

Коронавирус продолжает убивать украинцев: новый рекорд летальных случаев за сутки

Так за последние сутки первого сентября в Украине был зафиксирован 51 летальных случай. Это новый суточный рекорд по количеству смертей от коронавирусной инфекции в нашей стране. В предыдущие дни количество летальных случаев не превышало показатель 50.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

В общей сложности от коронавирусной инфекции в Украине умерло 2 656 человек. По этому показателю Украина занимает 34 место в мире.

Сейчас в Украине на коронавирус болеют 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее. В тоже время выздоровевших – 58 817, за сутки 1 015. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Также второго сентября был установлен рекорд по количеству новых случаев заражения.


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