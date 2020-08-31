09:13 31.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: снова более 2000 больных, данные за 31 августа

Появилась обновленная статистика по поводу количества случаев заражения коронавирусом в Украине. Снова показатель больных за сутки составляет более 2000.

Коронавирус в Украине: снова более 2000 больных, данные за 31 августа

За последние 24 часа зафиксировано 2141 случай заражения коронавирусом. Таким образом, четвертый день кряду в стране фиксируется более 2000 новых больных. Рекорд за сутки был установлен 29 августа, когда было зафиксировано 2 481 новый случай заражения. При это стоит учитывать тот факт, что на выходных всегда показатель ниже, то есть уже на этой неделе может быть новый рекорд – более 2500 случаев заражения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Сразу в нескольких регионах более 100 случаев заражения - в Киеве (277), Одесской (189), Харьковской (187), Ивано-Франковской (165), Черновицкой (158), Львовской (154), Тернопольской (149) и Черниговской (117) областях. В общей сложности коронавирус подтвердился уже 121 215 человек

За последние сутки 30 человеку умерло. С начала пандемии зафиксировано 2 557 летальных случаев. В В Сейчас в Украине COVID-19 болеют 61 544 человека, что на 1 731 больше, чем днем ранее.

Ранее мы сообщали, что Кабмин отказался от введения повторного жесткого карантина.


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