19:26 29.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В Берлине проходят массовые протесты из-за карантина

В немецкой столице - Берлине, около 18 тысяч человек вышли на марш протеста против карантинных ограничений, которые были введены в результате распространения смертельной коронавирусной инфекции нового поколения. Поток людей продолжает прибывать. Об этом сообщает Die Welt, передает УРА-Информ.

В Берлине проходят массовые протесты из-за карантина

Стоит отметить, что протестующие жители столицы не соблюдают требования минимальной дистанции, а также они протестуют без защитных масок. Сотрудники органов правопорядка отмечают, если протестующие граждани страны будут игнорировать карантинные правила, это может стать поводом для роспуска демонстрации.

Противники коронавирусных ограничений вышли на марш под названием "Собрание за свободу", участники съехались из разных регионов Германии.

Они держат баннеры с надписью "Мы - люди", "Все ложь" и призывают к отставке федерального правительства и отмене коронавирусных правил, введенных из-за пандемии коронавируусной инфекции. Стоит отметить, что в данный момент акция проходит мирно.

ВВВ ФРГ выражают надежду, что Кремль не будет вводить свои войска на территорию Беларуси. Президент Российской Федерации Владимир Путин должен с уважением относиться к государственному суверенитету республики и не лезть туда со своим устоем.


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