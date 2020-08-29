Стоит отметить, что протестующие жители столицы не соблюдают требования минимальной дистанции, а также они протестуют без защитных масок. Сотрудники органов правопорядка отмечают, если протестующие граждани страны будут игнорировать карантинные правила, это может стать поводом для роспуска демонстрации.

Противники коронавирусных ограничений вышли на марш под названием "Собрание за свободу", участники съехались из разных регионов Германии.

Они держат баннеры с надписью "Мы - люди", "Все ложь" и призывают к отставке федерального правительства и отмене коронавирусных правил, введенных из-за пандемии коронавируусной инфекции. Стоит отметить, что в данный момент акция проходит мирно.

ВВВ ФРГ выражают надежду, что Кремль не будет вводить свои войска на территорию Беларуси. Президент Российской Федерации Владимир Путин должен с уважением относиться к государственному суверенитету республики и не лезть туда со своим устоем.