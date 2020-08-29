17:41 29.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Илон Маск представил миру чип, который может подключить мозг к компьютеру

Американский изобретатель, филантроп, и миллиардер Илон Маск заявил о создании специального чипа для мозга Link, благодаря которому можно будет подключать мозг к компьютеру. Об этом он заявил в рамках презентации биотехнологической компании Neuralink, передает УРА-Информ.

Илон Маск представил миру чип, который может подключить мозг к компьютеру

"Чип Neuralink мог бы быть в моем мозгу прямо сейчас, и вы бы не догадались", - сказал Маск.

"За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки", - заявил изобретатель.

Маск показал свинью, в мозг которой вживлен имплант размером с монету (8 мм в диаметре).

"Это как Fitbit у вас в черепе с маленькими проводами. Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает", - сообщил предприниматель.

Ученый также сообщает, что установленные чипы позволяют специалистам следить за активностью осязательных центров мозга свиней с помощью беспроводного канала связи, отслеживая то, чего касается животное своим пятачком. В будущем благодаря этим чипам можно будет лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию.

"Многие из этих людей не могут управлять даже мускулами на лице, поэтому мы изначально попытаемся научить их общаться с окружающими или управлять работой компьютера через нейроинтерфейс. В более далекой перспективе мы попытаемся полностью вернуть им подвижность, используя наши технологии для обхода поврежденной части позвоночника", - добавил предприниматель.

Цена данного устройства будет доходить до нескольких десятков тысяч долларов, отметил Маск.

Ранее сообщалось, что результаты исследований американских и британских ученых показывают, что стоять на расстоянии одного-двух метров от инфицированного человека недостаточно, чтобы защититься от SARS-CoV-2. Они подчеркивают, что вирус может перемещаться на расстояние до восьми метров, поэтому для борьбы с ним важны другие меры безопасности.


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