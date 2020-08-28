Коронавирус в Украине: снова рекорд, почти 2500 новых случаев за сутки

Только за последние сутки 27 августа в Украине было зафиксировано почти 2500 новых случаев заражения COVID-19. 2 438 человек впервые сдало положительный тест. Это новый суточный рекорд. Предыдущий был установлен 22 августа, когда сообщалось о 2 328 новых пациентах. В общей сложности с начала пандемии заразилось коронавирусом в стране уже 114 497 человек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Сразу в пяти регионах более 200 новых случаев заражения - в Киеве (251), Харьковской (242), Тернопольской (233), Львовской (215), Одесской областях (214). Еще в трех областях более 100 случаев - Ивано-Франковской (176), Черновицкой (155) и Ривненской (103).

За последние сутки 48 пациентов умерло от коронавируса, это второй показатель с начала пандемии. В общей сложности с начала пандемии зафиксировано 2 451 летальный случай.

За сутки 866 пациентов побороли болезнь, с начала пандемии таких 55 083 человека. В тоже время 56 963 человека продолжают болеть, это на 1 524 больше, чем днем ранее.