16:10 28.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кабмин отказался от введения повторного жесткого карантина

Украинский Кабмин не будет рассматривать введение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавирусной инфекции нового поколения. Зато будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания непосредственно в определенных регионах. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с участниками Европейской бизнес ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА, передает УРА-Информ.

Кабмин отказался от введения повторного жесткого карантина

Также украинский премьер отметил, что действующее правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, над разработкой долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года, а также над воплощением Программы стимулирования экономики и Плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики Украины.

Ранее стало известно, что результаты исследований американских и британских ученых показывают, что стоять на расстоянии одного-двух метров от инфицированного человека недостаточно, чтобы защититься от SARS-CoV-2. Они подчеркивают, что вирус может перемещаться на расстояние до восьми метров, поэтому для борьбы с ним важны другие меры безопасности.


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