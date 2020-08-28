Кабмин отказался от введения повторного жесткого карантина

Также украинский премьер отметил, что действующее правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, над разработкой долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года, а также над воплощением Программы стимулирования экономики и Плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики Украины.

Ранее стало известно, что результаты исследований американских и британских ученых показывают, что стоять на расстоянии одного-двух метров от инфицированного человека недостаточно, чтобы защититься от SARS-CoV-2. Они подчеркивают, что вирус может перемещаться на расстояние до восьми метров, поэтому для борьбы с ним важны другие меры безопасности.