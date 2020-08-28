Боевики на Донбассе несут потери: передозировки, самовбивства и побеги

С начала режима перемирия, 27 июля, 21 противник погиб и еще 29 являются ранеными и травмированными. Такую информация предоставила украинская разведка.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Все потери небоевые. Среди них подрывы на собственных взрывчатых устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы. Морально психологическое состояние во враждебных подразделениях крайне низок. К этому добавляется существенное неукомплектованность личным составом", -В сообщают в ООС.

Также там отмечают, что боевики хотят заманить в свою "армию" мирное население. Однако такая инициатива "республик" полностью провалилась, ведь не получила поддержки у мирного населения. Боевики осенью были намерены провести осенний призыв граждан на срочную службу, но похоже набрать людей не получится.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки боевики один раз открывали огонь с целью провокации.