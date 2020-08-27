18:51 27.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинцам предрекают резкий скачок заболевших коронавирусом

Украина находится на плато заболеваемости коронавирусом нового поколения, заявила заслуженный врач Украины, экс-народный депутат Ольга Богомолец.

Об этом она рассказала в интервью ObozTV, передает УРА-Информ.

Украинцам предрекают резкий скачок заболевших коронавирусом

Врачь также не стала исключать то, что в ближайшее время число заболевших коронавирусной инфекцией может резко подняться до 3-х тысяч случаев в сутки.

"Да. Я думаю, что не ближайшие недели, а через пару недель возможно", - прогнозирует она.

В то же время Богомолец подчеркнула, что вести речь о второй волне коронавируса в Украине можно только тогда, когда заболеваемость первой волны пойдет на снижение.

"Только тогда можно говорить, что первая волна завершена и началась вторая. Но я не исключаю ситуацию, что у нас не будет второй волны вообще, и мы будем продолжать находиться на плато", - резюмировала Богомолец.

Как стало известно ранее, очередной день принес очередной грустный антирекорд в статистике коронавирусной инфекции в Украине. За 26 августа зафиксировано рекордное количество летальных случаев от COVID-19 в нашей стране.


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