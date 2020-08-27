Как должны работать школы во время пандемии: врач дал совет

Врач-инфекционист Владимир Курпита поделился своим мнением по поводу того, как должны действовать в школах, чтобы избежать массового заражения коронавирусом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Дополнительно нужно учесть необходимость проветривания помещений, возможно,В сократить продолжительность занятий, проводить влажную уборку. В применение таких мер, как маски для детей, я не верю, так как дети не будут придерживаться этих правил. Я бы еще поработал над этой ситуацией, и, возможно, в следующие пять дней дал четкие рекомендации по маскам", - сказал врач.

Врач напомнил, что вирус передается только от больного, а не просто летает в воздухе. Самая большая вероятность заболеть – это когда люди проводят длительное время вместе.

"Важно обеспечить доступ свежего воздуха и тщательную уборку помещений, это убережет детей не только от коронавируса, но и от респираторных заболеваний", - добавил врач.

Напомним, что за последние сутки умерло от коронавируса 49 человек.