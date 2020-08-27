10:32 27.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Как должны работать школы во время пандемии: врач дал совет

Менее недели остается до того момента, как школы снова отроют свои двери для учеников. Пандемия коронавируса продолжаются, но учебный процесс нужно восстановить.

Как должны работать школы во время пандемии: врач дал совет

Врач-инфекционист Владимир Курпита поделился своим мнением по поводу того, как должны действовать в школах, чтобы избежать массового заражения коронавирусом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Дополнительно нужно учесть необходимость проветривания помещений, возможно,В сократить продолжительность занятий, проводить влажную уборку. В применение таких мер, как маски для детей, я не верю, так как дети не будут придерживаться этих правил. Я бы еще поработал над этой ситуацией, и, возможно, в следующие пять дней дал четкие рекомендации по маскам", - сказал врач.

Врач напомнил, что вирус передается только от больного, а не просто летает в воздухе. Самая большая вероятность заболеть – это когда люди проводят длительное время вместе.

"Важно обеспечить доступ свежего воздуха и тщательную уборку помещений, это убережет детей не только от коронавируса, но и от респираторных заболеваний", - добавил врач.

Напомним, что за последние сутки умерло от коронавируса 49 человек.


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