В этом году нам помог COVID: неожиданный плюс для школ от коронавируса

Соучредитель организации "Батьки SOS"В Алена Парфенова рассказала, что "благодаря" коронавируса наконец-то отменят школьные линейки к 1 сентября. По ее мнению, это позитивный момент, ведь такие линейки нужно было отменить еще пару лет назад, ведь весь процесс напоминает прошлое с СССР.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Линейки однозначно не нужны, мы еще года четыре назад начали наше движение против линеек, и нас поддержали и мэры городов, и родители. Тот формат, который нам достался от Советского Союза, со всеми чиновниками, депутатами, почетными гостями, в некоторых западных регионах обязательно было присутствие священниковВ - это уже прошлое. Но я вижу, что за последние четыре года ситуация изменилась, в этом году нам помог COVID, как бы это удивительно ни звучало.", - сказала эксперт.

Алена Парфенова добавила, что много школ уже не только отказалось от обычного формата школьной линейки, но и также поменяло формат проведения мероприятия.

Напомним, что в Украине за последние сутки более 1600 новых случаев заражения коронавирусом.