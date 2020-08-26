14:17 26.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В этом году нам помог COVID: неожиданный плюс для школ от коронавируса

Коронавирусная инфекция внесла множество негативных моментов в учебный процесс школ, однако в этом плане появились и позитивные моменты.

В этом году нам помог COVID: неожиданный плюс для школ от коронавируса

Соучредитель организации "Батьки SOS"В Алена Парфенова рассказала, что "благодаря" коронавируса наконец-то отменят школьные линейки к 1 сентября. По ее мнению, это позитивный момент, ведь такие линейки нужно было отменить еще пару лет назад, ведь весь процесс напоминает прошлое с СССР.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Линейки однозначно не нужны, мы еще года четыре назад начали наше движение против линеек, и нас поддержали и мэры городов, и родители. Тот формат, который нам достался от Советского Союза, со всеми чиновниками, депутатами, почетными гостями, в некоторых западных регионах обязательно было присутствие священниковВ - это уже прошлое. Но я вижу, что за последние четыре года ситуация изменилась, в этом году нам помог COVID, как бы это удивительно ни звучало.", - сказала эксперт.

Алена Парфенова добавила, что много школ уже не только отказалось от обычного формата школьной линейки, но и также поменяло формат проведения мероприятия.

Напомним, что в Украине за последние сутки более 1600 новых случаев заражения коронавирусом.


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