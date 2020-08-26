18:41 26.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Приложение украинских разработчиков обогнало TikTok, Netflix и YouTube по популярности

Приложение Reface от украинских разработчиков в категории "Развлечения" AppStore заняло первое место по популярности.

Приложению Reface в рейтинге удалось обойти такие всемирно знаменитые развлекательные приложения, как TikTok, Netflix и Hulu. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на общий рейтинг AppStore.

Приложение украинских разработчиков обогнало TikTok, Netflix и YouTube по популярности

Стоит отметить, что в общем рейтинге AppStore украинский проект занял вторую позицию – оставив позади таких мировых гигантов, как YouTube, Instagram, Gmail и Facebook Messenger.

Достижением отечественных умельцев похвастался 26 августа один из авторов приложения Олесь Петрив на своем личном аккаунте в Facebook. Он уточнил, что разработали проект трое жителей Киева: сам Петрив, Роман Могильный и Ярослав Бойко.

Годом рождения данного развлекательного проекта стал 2011-й. Офис разработки RefaceAI расположен в украинской столице - Киеве.

НУжно знать, что Reface – это технология замены одного лица на фото или видео на лицо совершенно другого человека. Это называется дипфейк (глубокий обман). В основе лежит метод машинного обучения GAN (Generative Adversarial Network). И, в отличие от других аналогичных приложений, Reface не использует 3D-моделирование или CGI. Ранее проект назывался Doublicat.

Как стало известно ранее, уже некоторое время назад участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив заявили, что покидают коллектив.


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