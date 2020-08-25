Карантин в Украине: стала известна новая дата завершения

На совещании у президента Украины Владимира Зеленского по поводу ситуации с распространением коронавируса было отмечено, что карантинные меры могут продлить до конца ноября.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", – отметил президент.

Напомним, что впервые карантин в Украине ввели еще в марте, когда были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. В тоже время с первого августа в стране действует адаптивный карантин и каждый регион страны поделили на "красную", "зеленую", "оранжевую" и "желтую" зоны с оглядкой на загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Ранее мы сообщали, что в Европе увеличивается количество случаев заражения коронавирусом.