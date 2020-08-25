18:58 25.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кабмина меняет правила посещения Украины: граждан стран "красной зоны" не пустят в страну

Кабинет министров Украины работает над разработкой регламента запрета на въезд в Украину на 30 дней граждан стран из "красной" коронавирусной зоны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает УРА-Информ.

Кабмина меняет правила посещения Украины: граждан стран

В ведомстве отметили, что после принятия этого документа граждане стран, в которых коронавирусная инфекция нового типаВВ родом из китайского Уханя согласно критериям Кабмина распространен значительно, не будут пускать в Украину в течение 30 дней.

"Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий", - отмечается в сообщении.

Также известно, что государствами со значительным распространением коронавирусной болезниВВ считаются те, в которых число активных случаев Covid-19 превышает 55 на 100 тысяч населения.

Как сообщалось ранее, губернатор Ваяна Костера заявил в понедельник, что из-за пандемии коронавируса иностранные туристы не смогут поехать на индонезийский остров Бали до конца 2020 года.


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