10:49 23.08.2020 | Общество | Авторские статьи     укр | рус
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3 простых рецепта полезных конфет из сухофруктов

Сегодня полезное питание находится на пике популярности. Люди все чаще стали приобретать натуральные продукты и отдают предпочтение домашней пищи.

3 простых рецепта полезных конфет из сухофруктов

А ароматные специи и пряности позволяют создавать настоящие кулинарные шедевры. Но когда мы говорим о ПП речь идет не только об основной пищи — рыбных, мясных, овощных блюдах, также полезными и вкусными могут быть различные десерты и даже конфеты!В 

Конфеты из сухофруктов: ингредиенты и пищевая ценность

Если решили перейти на ПП, но очень хочется сладенького, то конфеты из сухофруктов, сделанные собственными руками станут настоящей находкой. Для приготовления таких полезных сладостей необходимо подготовить следующие ингредиенты:

  • курага. Это очень полезный вид сухофруктов, в котором содержится множество минеральных веществ (калий и кальций, фосфор, магний), также в ней есть витамин А, В5. Еще одно достоинства сушеного абрикоса — он позволяет выводить холестерин. Кстати говоря, многие диетологи рекомендуют употреблять это оранжевый высушенный фрукт и даже делать на нем разгрузочные дни;
  • чернослив. Это настоящий кладезь полезных витаминов и минералов. Употребление данного сухофрукта положительно скажется на иммунной системе. А большое содержание клетчатки отлично помогает в борьбе с лишними килограммами, а также запорами;
  • инжир. А этот удивительный фрукт обязательно необходимо включить в свой рацион людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в нем содержится фермент фицина, способствующий рассасыванию тромбов в сосудах и нормализующий скорость сердцебиения. Также этот продукт обладает жаропонижающими свойствами. Правда, стоит учитывать что калорийность сушеного инжира очень высокая — 257 ккал на 100 г;
  • финики. Невероятно сладкие и сытные плоды финиковой пальмы придутся по вкусу настоящим сладкоежкам. Такие конфеты не нужно будет заправлять медом или сиропом, также нужно отметить что этот продукт имеет очень высокую энергетическую ценность — более 200 ккал на 100 г. Они являются бесценным источником калия, также в них содержится бор, фтор, магний, цинк, медь и много других жизненно важных микроэлементов. Даже существует легенда, что человек может прожить питаясь одними только финиками и водой! Но из-за высокого содержания сахара их нужно употреблять крайне осторожно людям страдающих от сахарного диабета.

Еще для приготовления вкусных и полезных конфет следует запастись порошком или какао бобами, кунжутом, стружкой кокоса и смесью орехов — фундуком, кешью, арахисом, грецким орехом, фисташками.

Лучшие рецепты ПП конфет

Очень вкусные натуральные сладости получаются из чернослива, кураги, фундука и арахиса. Чтобы улучшить вкусовые качества орехов, их рекомендуется прокалить несколько минут на сковороде. Далее измельчите их в блендере. Также необходимо измельчить очищенные какао бобы или же взять уже готовый порошок. Сухофрукты следует хорошенько промыть и обдать кипятком, можно даже оставить в горячей воде на несколько минут, чтобы лучше удалить налипшую пыль. Далее измельчите высушенные ягоды с помощью мясорубки или блендера. Смешиваем часть измельченных орехов, порошок какао и немного меда с курагой, а вторую часть — с черносливом и формируем аккуратные шарики. Но имейте в виду, что чернослив более вязкий, так что в эту смесь можно добавить немного овсянки. Украсить такие конфеты можно стружкой кокоса.

Еще один очень вкусный вариант — конфеты с курагой, грецким орехом и шоколадом. Чтобы растопить шоколад, добавьте в него немного молока и поставьте на водяную баню или микроволновку. Измельчите орехи, курагу и смешайте их с медом, а также растопленным шоколадом. После того как масса остынет, сделайте из нее аккуратные шарики. А обваляв их в какао придадите сладостям красивый вид.

А для этого рецепта нам понадобятся финики, изюм, немного обжаренного миндаля, сок лимона, мед и кунжут. Все ингредиенты, кроме кунжута, нужно измельчить и хорошенько перемешивать. Далее формируем из них шарики, а для украшения используем кунжут.


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