3 простых рецепта полезных конфет из сухофруктов

Сегодня полезное питание находится на пике популярности. Люди все чаще стали приобретать натуральные продукты и отдают предпочтение домашней пищи.
А ароматные специи и пряности позволяют создавать настоящие кулинарные шедевры. Но когда мы говорим о ПП речь идет не только об основной пищи — рыбных, мясных, овощных блюдах, также полезными и вкусными могут быть различные десерты и даже конфеты!В
Если решили перейти на ПП, но очень хочется сладенького, то конфеты из сухофруктов, сделанные собственными руками станут настоящей находкой. Для приготовления таких полезных сладостей необходимо подготовить следующие ингредиенты:
Еще для приготовления вкусных и полезных конфет следует запастись порошком или какао бобами, кунжутом, стружкой кокоса и смесью орехов — фундуком, кешью, арахисом, грецким орехом, фисташками.
Очень вкусные натуральные сладости получаются из чернослива, кураги, фундука и арахиса. Чтобы улучшить вкусовые качества орехов, их рекомендуется прокалить несколько минут на сковороде. Далее измельчите их в блендере. Также необходимо измельчить очищенные какао бобы или же взять уже готовый порошок. Сухофрукты следует хорошенько промыть и обдать кипятком, можно даже оставить в горячей воде на несколько минут, чтобы лучше удалить налипшую пыль. Далее измельчите высушенные ягоды с помощью мясорубки или блендера. Смешиваем часть измельченных орехов, порошок какао и немного меда с курагой, а вторую часть — с черносливом и формируем аккуратные шарики. Но имейте в виду, что чернослив более вязкий, так что в эту смесь можно добавить немного овсянки. Украсить такие конфеты можно стружкой кокоса.
Еще один очень вкусный вариант — конфеты с курагой, грецким орехом и шоколадом. Чтобы растопить шоколад, добавьте в него немного молока и поставьте на водяную баню или микроволновку. Измельчите орехи, курагу и смешайте их с медом, а также растопленным шоколадом. После того как масса остынет, сделайте из нее аккуратные шарики. А обваляв их в какао придадите сладостям красивый вид.
А для этого рецепта нам понадобятся финики, изюм, немного обжаренного миндаля, сок лимона, мед и кунжут. Все ингредиенты, кроме кунжута, нужно измельчить и хорошенько перемешивать. Далее формируем из них шарики, а для украшения используем кунжут.
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