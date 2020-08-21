12:35 21.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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В Швеции самое большое количество смертей за 150 лет: названа причина

В Швеции зафиксирован самый высокий уровень смертности за последние 150 лет в первой половине года. В четверг правительство заявило, что запрет на посещение домов престарелых продлен до 30 сентября, а также подписано соглашение с Европейским союзом о поставке в страну 6 миллионов единиц вакцины против коронавируса.

В Швеции самое большое количество смертей за 150 лет: названа причина

В Швеции в период с января по июнь было зарегистрировано 51 405 случаев смерти - на 6500 смертей больше, чем за тот же период 2019 года. В то же время это самое большое количество смертей с 1869 года, когда Швеция боролась с голодом. На конец июня число умерших от коронавируса составило 5498 человек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл признал в июне, что департамент здравоохранения "не ожидал такого широкого распространения болезни в домах престарелых". "Есть вещи, которые мы могли бы сделать лучше, но в целом я думаю, что Швеция пошла по правильному пути", - сказал он в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

В июльском интервью CNN он защищал стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом, говоря, что "во многих отношениях эта стратегия сработала для нас". - Я знаю, что уровень смертности очень высок. Но это не так уж и много по сравнению с такими странами, как Бельгия, Нидерланды или Великобритания, подчеркнул он.

Напомним, что в Украине уже более 100 000 случаев заражения COVID-19.


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