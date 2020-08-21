В МОЗ не хотят госпитализировать среднетяжелых больных на COVID-19

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, а также член медицинского совета при Минздраве Ольга Голубовская рассказала, что МОЗ может изменить подход к госпитализации больных на коронавирус и тогда будут принимать в стационар только тяжелобольных. Сейчас в больницы принимают также и пациентов со среднетяжелой формой заболевания.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены менять стратегию госпитализации. Среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации, и этим наша страна отличается от многих стран Западной Европы и США, где госпитализировали только людей уже в тяжелом состоянии. Но если наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены тоже просматривать показания к госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания", - заявила Ольга Голубовская.

Напомним, что только за последние сутки 487 человек было госпитализировано в больницы. Это рекордный показатель.