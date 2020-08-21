11:26 21.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В МОЗ не хотят госпитализировать среднетяжелых больных на COVID-19

В Украине продолжает увеличиваться количество больных на коронавирусную инфекцию. Также увеличивается количество госпитализаций, что приводит к тому, что уменьшается количество свободных мест в больницах.

В МОЗ не хотят госпитализировать среднетяжелых больных на COVID-19

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, а также член медицинского совета при Минздраве Ольга Голубовская рассказала, что МОЗ может изменить подход к госпитализации больных на коронавирус и тогда будут принимать в стационар только тяжелобольных. Сейчас в больницы принимают также и пациентов со среднетяжелой формой заболевания.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены менять стратегию госпитализации. Среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации, и этим наша страна отличается от многих стран Западной Европы и США, где госпитализировали только людей уже в тяжелом состоянии. Но если наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены тоже просматривать показания к госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания", - заявила Ольга Голубовская.

Напомним, что только за последние сутки 487 человек было госпитализировано в больницы. Это рекордный показатель.


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