"Сталина на вас нет": треть украинцев сожалеют о распаде СССР

Социологи отметили, что тоска за Советским Союзом среди украинцев остается, несмотря на высокий уровень поддержки решения о независимости украинского государства.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как стало известно ранее, политологи и другие эксперты делятся своими мнениями по поводу ситуации с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.