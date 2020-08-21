16:58 21.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Сталина на вас нет": треть украинцев сожалеют о распаде СССР

В середине августа 2020 года 31,7% украинцев считают, что распад сверхдержавы Советского Союза - это плохо. Противоположного мнения придерживаются 49,1% опрошенных, остальные 19,2% затрудняются с ответом. Об этом свидетельствуют данные опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, передает УРА-Информ.

Социологи отметили, что тоска за Советским Союзом среди украинцев остается, несмотря на высокий уровень поддержки решения о независимости украинского государства.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как стало известно ранее, политологи и другие эксперты делятся своими мнениями по поводу ситуации с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.


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