В Швейцарии выпали осадки в виде какао

Стоит отметить, что снимок "украшенной" таким образом машины прислал очевидец необычного явления.

Удивление местных граждан длилось недолго, поскольку речь не идет о каком-то чуде природе. Виновницей шоколадного снега оказалась кондитерская фабрика Lindt & Sprüngli, которая находится в городе. На предприятии произошел технический сбой в работе вентиляции, и хлопья какао разлетелись по всей округе.

Местные кондитеры поспешили успокоить швейцарцев: инцидент не навредит ни здоровью людей, ни окружающей среде. Вентиляцию сотрудники предприятия уже починили, а автомобили с шоколадным снегом готовы помыть в свободное от работы время. Однако местные жители пока с такими просьбами не обращались.

Как сообщалось ранее, российская модель и популярный блогер Оксана Самойлова рассказала, что она таки помирилась со своим супругом, и незачем ее осуждать за то, что она живет со своим мужем - известным реп-исполнителем - Джиганом, а также многословно ответила на немые вопросы по поводу истории с разводом, акцентировав внимание на то, что это ее жизнь и судьба, она взрослый человек, и она может ошибаться, но выбор сделан.