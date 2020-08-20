16:19 20.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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В Германии вводят новые обязанности для владельцев собак: часовая прогулка и многое другое

Министр сельского хозяйства Германии Юлия Клоекнер представила проект нового постановления о благополучии животных. Согласно ему, владельцы собак должны гулять со своим питомцем не менее двух раз в день, что в сумме продлится не менее часа.

В Германии вводят новые обязанности для владельцев собак: часовая прогулка и многое другое

- Прогулка и игры на свежем воздухе с хозяином или другими домашними животными - основная потребность собаки. Во многих случаях это не удовлетворяет. Некоторые владельцы выводят своих питомцев на улицу только для того, чтобы они могли удовлетворить свои физиологические потребности и быстро вернуться домой. Такого больше быть не может.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Wprost.

Согласно проекту, один владелец также мог заботиться о трех пометах щенков одновременно и уделять собакам не менее четырех часов в день. Постановление вступит в силу в 2021 году.

По словам Джорга Бюлоу, представителя местного правительства, обеспечить соблюдение этих положений будет чрезвычайно сложно. Он считает, что новый регламент "может привести к многочисленным конфликтам между соседями, и, более того, необходимо будет урегулировать вопрос выхода на улицу больных и пожилых людей".

Другой политик считает, что для некоторых собак такие долгие прогулки в жаркую погоду могут принести больше вреда, чем пользы.


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