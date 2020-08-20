07:53 20.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ситуация на Донбассе: враг снова открыл огонь, данные за 20 августа

Впервые за пару дней снова были зафиксированы выстрели в сторону украинских военнослужащих на Донбассе, несмотря на та что продолжается режим полного прекращения огня.

Ситуация на Донбассе: враг снова открыл огонь, данные за 20 августа

Так 19 августа на большинстве участках не было зафиксировано обстрелов со стороны противника. Однако вблизи Луганского и дважды у Попасной было зафиксировано огневую активность со стороны боевиков. Противник открыл огонь из стрелкового оружия. Все эти случаи носили провокационный характер и не несли угрозы жизни украинским военнослужащим, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - отмечают в штабе ООС.

Также отмечает, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой.

Отметим, что за предыдущие сутки 18 августа обстрелов со стороны противника не было зафиксировано.


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