Ситуация на Донбассе: враг снова открыл огонь, данные за 20 августа

Так 19 августа на большинстве участках не было зафиксировано обстрелов со стороны противника. Однако вблизи Луганского и дважды у Попасной было зафиксировано огневую активность со стороны боевиков. Противник открыл огонь из стрелкового оружия. Все эти случаи носили провокационный характер и не несли угрозы жизни украинским военнослужащим, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - отмечают в штабе ООС.

Также отмечает, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой.

Отметим, что за предыдущие сутки 18 августа обстрелов со стороны противника не было зафиксировано.