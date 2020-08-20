14:31 20.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Коронавирус и погода: ученные рассказали, что имеет значение

Ученые разработали точную модель, которая показывает, как температура, влажность и движение воздуха влияют на вирусные аэрозоли. Оказалось, что влага помогает некоторым каплям оставаться в 23 раза дольше, чем при менее благоприятных обстоятельствах.

Коронавирус и погода: ученные рассказали, что имеет значение

Эксперты считают, что распространяющийся в настоящее время коронавирус передается при кашле, чихании, разговоре или даже дыхании. Однако мало что известно о том, распространяется ли он только по воздуху (кроме контакта с инфицированными поверхностями).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

Ученые из Университета Миссури в журнале Physics of Fluids только что представили модель, которая показывает, как капельки слюны ведут себя в различных условиях. Их расчеты показывают, что влажность играет одну из самых важных ролей в этих процессах. Она может продлить срок службы капель среднего размера до 23 раз.

Исследователи объясняют, что капли, выходящие изо рта, различаются по размеру - от одного до тысячи микрон (толщина человеческого волоса составляет около 70 микрон), а диаметр коронавируса составляет менее 1/10 микрона. Однако наибольшее количество капель составляет от 50 до 100 мкм.

Капли, которые выбрасывает больной человек, помимо вирусов и воды, также содержат различные вещества, например жиры, белки или соль. Это может повлиять, например, на скорость их испарения.

Оказывается, влажность продлевает жизнь каплям, потому что они быстрее испаряются в сухом воздухе.


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