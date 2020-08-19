14:30 19.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100246183:labazovych

В Ухане, где началась пандемия коронавируса, массовые развлечения: никто не придерживается правил, все без масок

В январе 2020 года в китайском Ухане разразилась эпидемия коронавируса, и в городе были введены строгие ограничения. Сегодня это кажется далеким прошлым. Совсем недавно в аквапарке Ухани прошел фестиваль электронной музыки. Люди веселились без масок и социального дистанцирования.

В Ухане, где началась пандемия коронавируса, массовые развлечения: никто не придерживается правил, все без масок

Аквапарк Wuhan Maya Beach был заполнен посетителями фестиваля в купальных костюмах, играющих в ритме танцевальной музыки, будь то в воде или на надувных матрасах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Еще несколько месяцев назад такие сцены в Ухане были немыслимы. В городе был объявлен 76-дневный ограничительный карантин. И это окупилось. С середины мая в Ухане не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Аквапарк Wuhan Maya Beach вновь открылся в конце июня. Сегодня аквапарк посещает вдвое меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года.

Ежедневно парк посещают более 15 000 любителей водных видов спорта.

В тоже время в Украине ситуация продолжает ухудшаться. Только за последние сутки зафиксировано почти 2000 новых случаев заражения. Это новый рекорд.


Поделиться

Читайте также:
 
Корабли НАТО перехватили российские судна возле Великобритании Путин может попросту и слить Лукашенко - эксперт Карантинные зоны в Украине снова пересмотрят Взрыв в Бейруте: Украина направила гумпомощь
Проишествия
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан
  • 14:52 Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа
  • 14:26 В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"
  • 17:15 К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив