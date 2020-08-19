В Ухане, где началась пандемия коронавируса, массовые развлечения: никто не придерживается правил, все без масок

Аквапарк Wuhan Maya Beach был заполнен посетителями фестиваля в купальных костюмах, играющих в ритме танцевальной музыки, будь то в воде или на надувных матрасах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Еще несколько месяцев назад такие сцены в Ухане были немыслимы. В городе был объявлен 76-дневный ограничительный карантин. И это окупилось. С середины мая в Ухане не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Аквапарк Wuhan Maya Beach вновь открылся в конце июня. Сегодня аквапарк посещает вдвое меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года.

Ежедневно парк посещают более 15 000 любителей водных видов спорта.

В тоже время в Украине ситуация продолжает ухудшаться. Только за последние сутки зафиксировано почти 2000 новых случаев заражения. Это новый рекорд.