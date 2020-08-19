Министерство образование назвало тех, кто не сможет пойти в школу с первого сентября

Он отметил, что многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Многие ограничения, по его словам, зависят от зон карантина: красной, оранжевой, желтой и зеленой. Только от этого можно отталкиваться.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Однозначно, и президент, и правительство, и Министерство образования, и Министерство здравоохранения - мы все выражаем то лозунг, что дети должны пойти в школу. В школу не пойдут только те, кто попадет в "красной" зоны. В этой части, соответственно, технологии образования производиться в смешанном режиме ", - отметил глава МОН.

Он также добавил, что понимает важность живого обучения, но если Киев попадает в "красной" зоны в столице закроют все школы. Также он добавил, что Министерство также рекомендует распределение входа/выхода между детьми разного возраста.

"Младшие классы будут через определенный вход в школе заходить старше, например, через какой-то другой", - подчеркнул он.

Ранее мы сообщали, что карантинные зоны в Украине снова пересмотрят.