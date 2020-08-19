14:15 19.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Корабли НАТО перехватили российские судна возле Великобритании

Корабли НАТО и Великобритании сопровождали девять российских судов во время их повышенной активности в водах вблизи Великобритании, сообщили в среду ВМС Великобритании.

Корабли НАТО перехватили российские судна возле Великобритании

"Королевский флот продемонстрировал свою гибкость, став тенью российского флота, - сказал командующий фрегатом HMS Westminster Уилл Пастон.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

По словам Пастона, в то время как российский флот действовал безопасно и профессионально, HMS Westminster и подразделения союзников НАТО сопровождали его корабли через Северное и Балтийское моря.

Больше никаких подробностей со стороны Великобритании не было опубликовано. В свою очередь Российская Федерация на данный момент никак не отреагировала на эту информацию.

В НАТО также не сообщили о дополнительных деталях, отметив только, что все проходило в достаточной спокойном ритме и обстановке

Ранее мы сообщали, что Украина и НАТО договорились об очередном важном соглашении. Так Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сумели договориться о том, чтобы усилить военное присутствие в Черномор море.


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