Корабли НАТО перехватили российские судна возле Великобритании

"Королевский флот продемонстрировал свою гибкость, став тенью российского флота, - сказал командующий фрегатом HMS Westminster Уилл Пастон.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

По словам Пастона, в то время как российский флот действовал безопасно и профессионально, HMS Westminster и подразделения союзников НАТО сопровождали его корабли через Северное и Балтийское моря.

Больше никаких подробностей со стороны Великобритании не было опубликовано. В свою очередь Российская Федерация на данный момент никак не отреагировала на эту информацию.

В НАТО также не сообщили о дополнительных деталях, отметив только, что все проходило в достаточной спокойном ритме и обстановке

Ранее мы сообщали, что Украина и НАТО договорились об очередном важном соглашении. Так Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сумели договориться о том, чтобы усилить военное присутствие в Черномор море.